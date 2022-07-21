МИД закрыл въезд в Россию для 39 австралийцев

МИД России добавил в санкционный список 39 граждан Австралии. Для этих людей закрыли въезд на территорию страны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу „Закона Магнитского“ Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный „стоп-лист“ 39 человек», — заявили на сайте министерства.

Речь идет о представителях силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков австралийского оборонного сектора. МИД отметил, что власти Австралии не перестают нагнетать русофобские настроения и придерживаются политики ужесточения ограничительных мер. В этих условиях Россия оставляет за собой право на ответные санкции.

Австралийские власти в начале июля объявили о расширении антироссийских санкций. Ограничения коснулись ряда предпринимателей и руководства России. В том числе в список попала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Этот пакет санкций стал уже не первым принятым Австралией против России.