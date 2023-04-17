Мир 17 апреля 2023, 11:52 МИД заявил об утрате на десятилетия возможности сотрудничества России и Европы Замглавы МИД Галузин: возможность сотрудничества России и ЕС утрачена на десятилетия Unsplash

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«Политические махинации» Великобритании и Соединеных Штатов привели к тому, что сотрудничество европейских стран и России для создания самостоятельного центра сил на континенте теперь утрачено на десятилетия. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Галузин на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества, написал ТАСС.

«В результате политических махинаций США и Великобритании на ближайшие десятилетия оказалась утраченной возможность конструктивного сотрудничества с участием России в целях формирования на Европейском континенте самостоятельного центра сил», — сказал он.

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По его словам, Соединенное Королевство всегда боялось сближения России с Германией и Францией и противодействовало этому. Галузин подчеркнул, что текущее обострение отношений РФ и ЕС на руку англосаксам. Он отметил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» показали, на что готовы пойти государства, не заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве России с вышеуказанными европейскими государствами.

Замглавы МИД добавил, что Украина оказалась инструментом политики коллективного Запада. Особенно для Великобритании и Соединенных Штатов.