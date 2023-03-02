Мир 02 марта 2023, 21:37 МИД заявил об участии России в выборах в Совет ООН Замглавы МИД Рябков: Россия будет участвовать в выборах в СПЧ ООН

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Россия продолжает находиться в Совете ООН по правам человека в качестве наблюдателя и планирует принять участие в предстоящих выборах в СПЧ ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что РФ избрали в СПЧ в 2020 году и она активно участвовала в его деятельности до весны 2022 года, когда ее членство приостановили. Рябков назвал такое решение результатом давления со стороны стран Запада в отношении конструктивно настроенных государств перед проведением голосования в Генассамблее.

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«Тем не менее Россия продолжает принимать участие в деятельности совета в статусе наблюдателя. Нам небезразлична судьба этого правозащитного органа ООН, функционирование которого далеко от идеала», — сказал он.

Выборы в совет проведут осенью 2023 года в ходе 78-й сессии ГА ООН.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях саммита G20 в Нью-Дели. По данным российского ведомства, Лавров и Блинкен пообщались, но только «на ходу».