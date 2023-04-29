Мир 29 апреля 2023, 10:51 МИД заявил об отсутствии конкретных результатов по зерновой сделке Замглавы МИД Вершинин сообщил об отсутствии конкретных результатов по зерновой сделке РИА «Новости»

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Россия не увидела конкретных результатов, которые бы свидетельствовали о выполнении ее условий в рамках зерновой сделки, однако время до конца действия соглашения пока еще остается. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Вершинин, его слова привел ТАСС.

«У нас обозначены оценки прогресса. Пока что всего конец апреля, время еще есть. Но Россия не видит конкретных результатов, свидетельствовавших о каком-то прогрессе при выполнении наших требований», — сказал он.

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Вершинин подчеркнул, что российская сторона не готова жертвовать качеством инспекций сухогрузов в рамках зерновой сделки ради скорости процесса.

«В Стамбуле у нас работает Совместный координационный центр, мы трудимся на основе этой процедуры. Жертвовать качеством проверки сухогрузов ради скорости — это неправильно. Наши люди работают профессионально», — добавил дипломат.

Также замглавы МИД отметил, что поступившиеся предложения со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновому соглашению прорабатывают в рабочем порядке.

«В межведомственном формате прорабатываются все предложения, который сформулировал генеральный секретарь ООН и передал президенту России через главу МИД», — заключил Вершинин.

Россия, Турция, Украина и ООН в июле 2022 года подписали договоренность о поставках украинского зерна через порты в Черном море на мировой рынок. Однако российские требования по снятию ограничений с продажи сельскохозяйственной продукции и удобрений не выполнялись.

Ранее МИД Турции заявил, что претензии России к зерновой сделке не являются необоснованными.