Мир 22 февраля 2023, 12:15 МИД заявил о желании Запада навредить России на любом уровне Замглавы МИД Рябков: желание Запада навредить России выходит за рамки украинского кризиса РИА «Новости»

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Запад стремится навредить России во всех сферах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Во время выступления в Госдуме он уточнил, что это желание западных стран выходит за рамки украинского кризиса, сообщил ТАСС.

«США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

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По словам Рябкова, международную напряженность подстегивают американские власти. Сейчас это напряжение вышло далеко за рамки конфликта на Украине.

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Замглавы МИД добавил, что Россия пока не видит признаков изменения поведения руководства США в лучшую сторону. Сергей Рябков рассказал, что сейчас между странами нет налаженного диалога на тему контроля за ядерными вооружениями.

Днем 21 февраля президент Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. В конце речи глава государства заявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. На следующий день законопроект об этом внесли на рассмотрение в Госдуму.