Мир 18 января 2024, 11:58 МИД заявил о стремлении России сделать международные связи более демократичными Лавров: Россия сделает все для демократизации международных отношений РИА «Новости»

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Россия сделает все необходимое, чтобы международные отношения стали более демократичными. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Россия продолжит делать все, что международные отношения стали более демократичными», — сказал он.

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Лавров добавил, что российская сторона также продолжит продвигать идеалы справедливости и правды в международных делах.

«Наше министерство в этом смысле поддерживает инициативу партии „Единая России“ по проведению в Москве форума сторонников борьбы с современным неоколониализмом, — отметил глава ведомства.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время отношения России и Китай переживают самый лучший период во всей многовековой истории стран. По его словам, поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву оказалась особенно ценной.