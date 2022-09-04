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МИД заявил о готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности

Директор департамента МИД Дробинин: Россия готова обсудить с США вопрос стратстабильности

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Россия готова начать конструктивный диалог с США по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

«Россия наряду с США является одной из двух крупнейших ядерных держав. И мы считаем, что вместе с США несем особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности», — сказал Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».

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Он добавил, что вопрос о необходимости взаимодействия России и США не стоит. От работы обеих стран зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества. По словам директора департамента, единственная проблема в том, что американцы не готовы обсуждать важнейшие темы.

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«С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смыл и трезвость у американских коллег появится», — отметил Дробинин.

Он подчеркнул, что Россия следит за всеми процессами, связанными с действиями друг стран в области военного строительства и доктринальных изменений.

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