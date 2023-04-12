Мир 12 апреля 2023, 01:22 МИД России заявил, что США, Британия и Франция сорвали дебаты по оружию в Совбезе ООН Захарова: Запад свел заседание Совбеза ООН по оружию к политической демагогии против РФ РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания, США и Франция свели предметные дебаты Совбеза ООН по бесконтрольному распространению оружия к политической демагогии. Слова Захаровой опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Западные страны нашли повод для дискредитации России, отметила дипломат. По словам Захаровой, большинство стран — членов ООН и членов СБ были настроены на предметный разговор, но его свели к «безнравственной политической демагогии».

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«Нацеленной на дальнейшую дискредитацию России и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям коллективного Запада», — отметила дипломат.

Так, в ходе заседания со стороны указанной тройки стран начались антироссийские выпады и «огульные обвинения» в созданном ими же кризисе вокруг Украины.

Днем ранее в штаб-квартире ООН состоялось первое заседание под председательством России в СБ ООН. Речь шла об открытых дебатах по рискам, связанным с нарушением обязательств по поставкам продукции военного и двойного назначения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вслед за украинскими СМИ повторил язвительную шутку о том, что начало председательства России в Совете безопасности ООН «подходит для Дня дурака». По его словам, Евросоюз будет бороться со «злоупотреблениями» со стороны РФ на посту председателя.