facebook_pixel
    22 апреля 2022, 09:58

    МИД заявил, что Россия открыта для честного диалога с США

    Замглавы департамента МИД Кошелев: Россия открыта к честному, уважительному диалогу с США

    Наза Салех Захи

    Российская власть открыта для честного и уважительного диалога с Соединенными Штатами. Каналы связи до сих пор сохраняются. Такое заявление сделал заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

    МИД заявил, что Россия открыта для честного диалога с США

    По его словам, во многом происходящее на Украине стало следствием того, что США и НАТО «отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности». Дипломат рассказал, что сейчас диалога с американской стороной по основным направлениям взаимодействия нет.

    «Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той степени, в какой к этому готовы США», — сообщил Кошелев во время круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», организованного Дипломатической академией МИД. Его процитировало РИА «Новости».

    МИД РФ считает, что любые конфликтные ситуации в итоге заканчиваются переговорами, иных инструментов воздействия для продвижения своей политики не существует.

    «Ключевой инструмент — это каналы связи между РФ и США. Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств», — подчеркнул Кошелев.

    Он напомнил, что у США и России уже есть исторический опыт общения в условиях конфронтации. Он работал во время холодной войны.

    «Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами», — добавил дипломат.

    Российская сторона надеется на то, что диалог будет в итоге налажен.