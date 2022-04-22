МИД заявил, что Россия открыта для честного диалога с США

Российская власть открыта для честного и уважительного диалога с Соединенными Штатами. Каналы связи до сих пор сохраняются. Такое заявление сделал заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

По его словам, во многом происходящее на Украине стало следствием того, что США и НАТО «отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности». Дипломат рассказал, что сейчас диалога с американской стороной по основным направлениям взаимодействия нет.

«Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той степени, в какой к этому готовы США», — сообщил Кошелев во время круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», организованного Дипломатической академией МИД. Его процитировало РИА «Новости».

МИД РФ считает, что любые конфликтные ситуации в итоге заканчиваются переговорами, иных инструментов воздействия для продвижения своей политики не существует.

«Ключевой инструмент — это каналы связи между РФ и США. Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств», — подчеркнул Кошелев.

Он напомнил, что у США и России уже есть исторический опыт общения в условиях конфронтации. Он работал во время холодной войны.

«Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами», — добавил дипломат.

Российская сторона надеется на то, что диалог будет в итоге налажен.