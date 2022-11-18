Мир 18 ноября 2022, 10:55 МИД заявил, что рассчитывает вернуть Бута в Россию при обмене заключенными с США Замглавы МИД Рябков заявил, что перспектива обмена Бута сохраняется Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вероятность того, что отбывающего наказание в тюрьме США россиянина Виктора Бута обменяют на одного из американских граждан, остается. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

«Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а что она укрепляется и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность», — сказал он, говоря, остается ли возможность обменять Бута на одного из заключенных в России американцев.

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Рябков добавил, что российская сторона ждет положительного результата по обмену Бута на одного из находящихся в тюрьме РФ американцев.

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Ранее Бут заявил, что не теряет надежду вернуться на родину. Сил ему придают и мысли о совершившимся обмене заключенными между Россией и США.

Виктор Бут — российский предприниматель, которого в Штатах приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в планах незаконно торговать оружием в поддержке террора. Свой срок он отбывает в американской тюрьме с 2012 года.