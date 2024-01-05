Мир 05 января 2024, 07:27 МИД заявил, что на Украине находится более тысячи «колл-центров» мошенников МИД: на Украине расположены более тысячи «колл-центров» мошенников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия предупреждала западные страны, что создаваемая на Украине «IT-армия» станет проблемой. По сути она оказалась сборищем мошенников, заявил РИА «Новости» глава департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

По данным внешнеполитического ведомства России, на Украине находится более тысячи «колл-центров», которые вымогают деньги. Он подчеркнул, что созданная «в пику России IT-армия» будет проблемой Европы.

Реклама

«В итоге так и произошло», — сказал Люкманов.

Дипломат пояснил, что в ноябре в Венгрии заявили об «оседающих» на Украине средствах в результате мошеннических действий. Однако масштабы преступной деятельности украинских хакеров не ограничиваются Европой, подытожил Люкманов.

В начале декабря в ЦИПСо организовали массовую атаку, рассылая сообщения родственникам российских военнослужащих в попытке получить сведения о банковских картах.