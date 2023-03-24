Мир 24 марта 2023, 10:05 МИД заявил, что Евросоюз мешает визитам Лаврова на международные мероприятия Глава департамента МИД Кобринец: ЕС мешает визитам министра Лаврова на свои мероприятия piqsels

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Внешнеполитическая служба Евросоюза утверждает, что для визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова и других политиков страны на международные мероприятия не создают никаких препятствий, но по факту это не так. Некоторые государства ЕС все-таки мешают его поездкам, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью ТАСС.

«Отдельные страны — члены ЕС создают различные препятствия участию главы российского внешнеполитического ведомства в международных мероприятиях на территории государств Евросоюза», — констатировал он.

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Кобринец также указал на ложь еврочиновников о том, что они якобы готовы не мешать работе российских дипломатов. Он напомнил о «крайне непорядочных» действиях Польши в отношении участия делегации России в мероприятиях по линии ОБСЕ. Польша, действующий председатель ОБСЕ, приняла «вопиющее» решение не допустить делегацию Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзи в декабре 2022 года. Польша тогда сослалась на правовые положения, действующие на ее территории, притом что формально ограничения ЕС предусматривали исключения для мероприятий ОБСЕ.

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«Такие действия отдельных стран ЕС подрывают авторитет ОБСЕ и являются неприемлемыми», — подчеркнул Николай Кобринец.