Мир 12 апреля 2023, 13:57 МИД выразил надежду на избавление Одессы от гнета украинских неонацистов Захарова: верим, что Одесса избавится от гнета украинских неонацистов и обретет свободу РИА «Новости»

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Одесса сумеет сбросить гнет украинских неонацистов и обретет свободу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Верим, что Одесса сумеет избавиться от гнета украинских неонацистов и вновь станет свободной», — сказала дипломат.

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Она напомнила песню Леонида Утесова об Одессе как о солнечном, в цветущих акациях городе у Черного моря.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что 10 апреля 1944 года Одессу освободили от немецко-фашистских захватчиков. Тогда никто не мог представить, что спустя долгие годы город вновь столкнется с нацизмом.

Захарова подчеркнула, что коренные одесситы связаны памятью о своих освободителях — воинах Красной армии.

Ранее Захарову разочаровала реакция Госдепа на ситуацию с Украинской православной церковью. По ее словам, Запад не хочет замечать нарушения религиозных свобод и прав человека на Украине.