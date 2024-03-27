Мир 27 марта 2024, 09:16 МИД возмутило поведение Франции, сорвавшей заседание СБ ООН по Югославии Захарова: Россия возмущена поведением Франции на заседании СБ по Югославии РИА «Новости»

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Россию возмутило поведение Франции на заседании СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции», — подчеркнула дипломат.

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Захарова акцентировала внимание, что на Францию, входящую в пятерку постоянных членов СБ, возложена обязанность соблюдать требования и нормы работы, которые складывались в течение долгих лет.

Она выразила сожаление, что Япония уступила Франции и провела голосование по повестке дня. В результате югославский вопрос не стали рассматривать.

Поведение Франции и других западных стран отражает поговорка «на воре и шапка горит», подытожила Захарова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что теперь нужно утверждать повестку заседания, чтобы избежать повторения этой ситуации.