Мир 27 января 2024, 12:08 МИД Венгрии разъяснил, как завершить конфликты на Украине и в Газе Сийярто: на Украине и в Газе нужно достигать мира противоположными способами IMAGO/Bashar Taleb apaimages/globallookpress

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Достичь мира в Газе и на Украине нужно как можно скорее. Для разрешения конфликтов необходимо использовать противоположные способы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью израильской газете Jerusalem Post.

По его словам, в первую очередь стоит задача по спасению жизней мирных жителей.

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Сийярто отметил, что для завершения боев на Украине нужны мирные переговоры, а затем подписание мирного договора. В ситуации с сектором Газа напротив — нужна победа над ХАМАС.

Он подчеркнул, что затяжной конфликт будет уносить все больше жизней мирных людей.

Глава МИД Венгрии добавил, что при выходе боев за границу любой из конфликтующих стран неизбежно произойдет вовлечение в него других государств. Это может привести к третьей мировой войне, заключил он.

Шиитское движение ударило по ЦАХАЛ ракетами Falaq-1 класса «земля — земля». Обстрелам подверглись военные объекты в окрестностях израильских поселений Маале-Голани и Маргалиот.