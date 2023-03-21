Мир 21 марта 2023, 15:07 МИД Венгрии поставил условие для продвижения Украины в сторону НАТО и ЕС МИД Венгрии заявил, что не пустит Киев в ЕС и НАТО без восстановления прав венгров piqsels

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Представители Венгрии не поддержат существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС без выполнения их условия. Такое заявление сделал глава МИД европейской страны Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».

«Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО», — сказал он.

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По его словам, для этого в восточноевропейской стране должны восстановить права венгерского национального сообщества. Сийярто отметил, что ориентиром должна стать ситуация на 2015 год и ранее.

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Также он заявил, что представители Венгрии оказались под значительным давлением. По его словам, это произошло после отказа страны от борьбы за возвращение прав своих закарпатских граждан. При этом Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не откажется от защиты национального меньшинства.