МИД Венгрии огласил решение ЕС по потолку цен на российский газ | 360°

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МИД Венгрии огласил решение ЕС по потолку цен на российский газ

Глава МИД Венгрии: девять стран ЕС выступили против потолка цен на российский газ

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Министры стран Евросоюза не пришли к какому-либо решению по поводу потолка цен на российский газ, предложенного Еврокомиссией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова опубликовал ТАСС.

Совещание состоялось в Брюсселе.

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По словам Сийярто, Венгрия не поддерживает введение лимита на российский газ. Он отметил, что такая мера предоставляет опасность для энергоснабжения региона.

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«Другие страны — участницы ЕС также высказались против лимита на трубопроводную транспортировку газа», — заявил глава МИД Венгрии.

Также Сийярто отметил, что девять стран ЕС либо выступили против потолка цен, либо сделали оговорки по поводу этого предложения. Он заявил, что если ЕС лишится российского газа, то стоимость этого энергоносителя в регионе повысится. По его словам, для осознания этого факта не надо быть «нобелевским лауреатом».

При этом Сийярто заявил, что Венгрия готова рассмотреть другие предложения Еврокомиссии по нивелированию энергетического кризиса в ЕС.

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