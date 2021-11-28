МИД Венгрии объяснил, почему вакцину от коронавируса «Спутник V» до сих пор не признали в ЕС

Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе — это политический и идеологический вопрос. Именно поэтому препарат до сих пор не зарегистрировали в ЕС. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел Венгрии в интервью RT Петер Сийярто.

«Это политический и идеологический вопрос. <…> Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает. <…> Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», — поделился Сийярто.

Глава МИД добавил, что после одобрения «Спутника V» в Венгрии проблем с поставками препарата не было. Он подчеркнул, что благодаря российскому препарату Венгрия смогла открыть границы и восстановить экономику на два месяца раньше, чем другие европейские страны. Сийярто уточнил, что «Спутник V» в Венгрии показал лучшую защиту от смерти при заболевании ковидом по сравнению с другими пятью препаратами.

В середине ноября президент России Владимир Путин во время выступления на форуме АТЭС призвал страны ускорить процесс взаимного признания вакцин от SARS-CoV-2. По его словам, это поможет в полной мере восстановить глобальную деловую и туристическую активность.