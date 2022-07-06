МИД Венгрии назвал незаменимыми российские энергоносители

Российские энергоносители являются для Венгрии незаменимыми. Найти другое топливо физически невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Почему мы просили об исключении в эмбарго на нефть [из России], потому что в том случае, если бы мы не попросили <…> было бы физически невозможно обеспечить страну достаточным количеством топлива», — сказал министр в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что сейчас венгерские власти пытаются ответить на вопрос, можно ли найти замену российским нефти и газу. По словам Сийярто, пока руководство страны не может добиться положительного результата.

«Ответ нет, так как это физически невозможно», — заключил глава МИД.

Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что в случае объявления запрета на газ из России экономика ЕС «попадет в беду». Он призвал обратиться к здравому смыслу в вопросе введения эмбарго. О невозможности компенсировать поставки из России говорила и представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. Она сравнила запрет с «выстрелом в легкие».