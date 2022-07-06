facebook_pixel
    06 июля 2022, 01:05

    МИД Венгрии назвал незаменимыми российские энергоносители

    Глава МИД Венгрии Сийярто: российские энергоносители являются незаменимыми для страны

    Дарья Бунякова

    Российские энергоносители являются для Венгрии незаменимыми. Найти другое топливо физически невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    МИД Венгрии назвал незаменимыми российские энергоносители

    «Почему мы просили об исключении в эмбарго на нефть [из России], потому что в том случае, если бы мы не попросили <…> было бы физически невозможно обеспечить страну достаточным количеством топлива», — сказал министр в интервью телеканалу CNN.

    Он добавил, что сейчас венгерские власти пытаются ответить на вопрос, можно ли найти замену российским нефти и газу. По словам Сийярто, пока руководство страны не может добиться положительного результата.

    «Ответ нет, так как это физически невозможно», — заключил глава МИД.

    Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что в случае объявления запрета на газ из России экономика ЕС «попадет в беду». Он призвал обратиться к здравому смыслу в вопросе введения эмбарго. О невозможности компенсировать поставки из России говорила и представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. Она сравнила запрет с «выстрелом в легкие».