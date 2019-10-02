МИД Венгрии: Будапешт намерен подписать с Москвой ряд двусторонних соглашений

Министр уточнил, что в планах Венгрии подписать двустороннее соглашение по соцобеспечению, по региональному взаимодействию, а также по вопросам получения высшего образования. Кроме того, по словам чиновника, будет представлен перечень проектов для возможной реализации в двустороннем формате.

По данным издания, ранее на полях Генассамблеи ООН Сийярто провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения подготовки к визиту Владимира Путина в Будапешт.