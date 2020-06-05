МИД Венесуэлы потребовал у Франции выдать Хуана Гуайдо

Гуайдо может быть одним из участников «Операции Гедеон», организованной для свержения и убийства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметили в министерстве. Ее организатор Леопольдо Лопес до сих пор прячется на территории Испании и отправляет оттуда приказы, направленные на совершение незаконных действий.

Гуайдо скрывается в посольстве Франции.

Ранее власти Венесуэлы сообщили о попытке вторжения в страну. Группа боевиков из Колумбии и участники американской ЧВК Silvercorp попытались прорваться в государство на скоростных катерах. Среди нападавших также были два американца. По заявлению Каракаса, те хотели устранить Мадуро. В Вашингтоне отказываются признавать причастность к произошедшему.