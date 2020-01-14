«Британское правительство договорилось с британским агентством Reuters об основании офиса на Ближнем Востоке, работа которого финансировалась под видом финансирования BBC», — заявило издание.

По информации ИА RNS, британское агенство получало финансовую поддержку в период Холодной войны. Внешнеполитическое ведомство Великобритании приняло решение не финансировать Reuters в открытую. Так, субсидии на его работу маскировали платежами BBC за доступ к материалам агентства.

Обнародованные документы раскрывают информацию до 1970 года. Тогда для Reuters планировали выделить 350 тысяч фунтов. Однако окончательная сумма до сих пор неизвестна.

«После Второй мировой войны многие новостные организации в той или иной степени получали государственные субсидии. Но соглашение 1969 года шло вразрез с нашими ключевыми принципами, и сегодня бы мы не поступили таким образом», — заявил официальный представитель Reuters.

По его словам, организация публикует независимые и объективные новости и не получает никакого государственного финансирования.

Представитель МИД Великобритании не стал комментировать данную ситуацию.