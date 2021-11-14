МИД Великобритании обвинил Россию в причастности к кризису на границе Польши и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спланировал миграционный кризис на границе республики и ЕС, а Россия причастна к этому, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. По ее мнению, власти РФ должны оказывать давление на белорусское правительство.

По мнению Трасс, Лукашенко спланировал этот кризис, чтобы отвлечь внимание от внутренней политики в Белоруссии, сообщила Daily Express.

«Россия несет здесь явную ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог», — подчеркнула она.

При этом министр указала на то, что Польша тоже ответственна за ситуацию и несет на себе «всю тяжесть этого постыдного искусственного кризиса с мигрантами».

«Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, <…> но и с другими странами Вышеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой — и нашими друзьями в Прибалтике и Украине», — добавила Трасс.

Обстановка на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября, когда в приграничной зоне скопились около трех тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Из Белоруссии они хотят попасть в Польшу, чтобы потом попасть в Германию.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кризису на границе Белоруссии и Польши. Он подчеркнул, что страна не участвует ни в каких процессах, хотя на нее безосновательно пытаются возложить какую-то ответственность.