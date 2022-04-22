МИД узнал о новых ограничительных мерах США против России
Дипломат Кошелев: Вашингтон готовит несколько десятков ограничительных инициатив против России
Конгрессмены США, вне зависимости от партийной принадлежности, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы. Они готовят несколько десятков новых законопроектов об ограничительных мерах в отношении России. Об этом заявил в рамках организованного Дипакадемией РФ круглого стола по теме «Кризис в российско-американских отношениях» заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев. Его слова привело РИА «Новости».
«В американском законодательном сообществе нет запроса на улучшение отношений с Россией. При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической партиями, русофобия — это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии существует консенсус», — сказал Кошелев.
По словам дипломата, Штаты в этой связи готовят десятки новых законопроектов о дополнительных ограничениях в отношении России.
Ранее посольство РФ США заявило, что новый пакет санкций показал отчаяние американского руководства. В дипведомстве назвали ограничения абсурдными.
Крое того, МИД РФ заявил, что санкции против РФ приведут к усилению интеграции страны с Белоруссией. Глава Белоруссии Александр Лукашенко также подчеркнул, что Россия и Белоруссия только выиграют от санкций и покажут миру пример преодоления ограничений.