МИД узнал о новых ограничительных мерах США против России

Конгрессмены США, вне зависимости от партийной принадлежности, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы. Они готовят несколько десятков новых законопроектов об ограничительных мерах в отношении России. Об этом заявил в рамках организованного Дипакадемией РФ круглого стола по теме «Кризис в российско-американских отношениях» заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев. Его слова привело РИА «Новости».

«В американском законодательном сообществе нет запроса на улучшение отношений с Россией. При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической партиями, русофобия — это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии существует консенсус», — сказал Кошелев.

По словам дипломата, Штаты в этой связи готовят десятки новых законопроектов о дополнительных ограничениях в отношении России.

Ранее посольство РФ США заявило, что новый пакет санкций показал отчаяние американского руководства. В дипведомстве назвали ограничения абсурдными.

Крое того, МИД РФ заявил, что санкции против РФ приведут к усилению интеграции страны с Белоруссией. Глава Белоруссии Александр Лукашенко также подчеркнул, что Россия и Белоруссия только выиграют от санкций и покажут миру пример преодоления ограничений.