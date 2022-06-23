МИД уличил Запад в попытках нарушить авиасообщение между Россией и Турцией

Западные страны вводят санкции в том числе, чтобы нарушить авиасообщение между Россией и Турцией. С таким заявлением выступил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение», — сказал Пилипсон в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что профильные ведомства обеих стран работают над тем, чтобы у отправляющихся в Турцию туристов не возникало никаких проблем. Директор департамента подчеркнул, что сейчас некоторые страны проводят неприкрытую антироссийскую политику, которая доводит до откровенной вражды. В этом свете очень важно защищать права и интересы россиян.

«Несмотря на жесткий внешний натиск, турецкие коллеги устояли, продолжают сотрудничать с Россией в гармонии со своими национальными интересами. Конечно, это касается и туризма, который остается в двусторонних делах одним из наиболее значимых и заметных направлений», — отметил Пилипсон.

По его словам, власти Турции пообещали обеспечить российским туристам полноценный и безопасный отдых. МИД России держит этот вопрос на приоритетном контроле.