МИД уличил США в попытке перезапуска проверок по Договору о СНВ на некорректных условиях

Ряд объектов РФ выведен из-под инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) из-за антироссийских санкций. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД.

«РФ официально информировала по дипломатическим каналам США о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору», — написали представители внешнеполитического ведомства.

По их словам, эта мера предусмотрена пятым пунктом первого раздела пятой главы протокола к Договору о СНВ. Также они отметили, что Россия старается исключить неправомерные действия США. Кроме того, представители РФ работают над обеспечением нормальной работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета.

По словам сотрудников МИД, США пытаются выбить себе односторонние преимущества и добиваются перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии.