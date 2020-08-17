МИД уличил Нидерланды в слежке за военным атташе России

В министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Нидерландов. Ведомство выразило ей протест из-за найденных устройств.

В начале прошлой недели стало известно, что Словакия намерена выслать трех российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже. В РФ пообещали зеркально ответить на принятое в Братиславе решение.