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    17 августа 2020, 13:33

    МИД уличил Нидерланды в слежке за военным атташе России

    Александра Ломейко

    В служебном автомобиле военного атташе России обнаружили аппаратуру слежения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.
    МИД уличил Нидерланды в слежке за военным атташе России

    В министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Нидерландов. Ведомство выразило ей протест из-за найденных устройств.

    В начале прошлой недели стало известно, что Словакия намерена выслать трех российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже. В РФ пообещали зеркально ответить на принятое в Братиславе решение.

    Новости SMI.FM