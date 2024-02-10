Мир 10 февраля 2024, 11:16 МИД уличил Евросоюз в желании растратить украденные у России деньги МИД: Евросоюз соблазняет идея потратить украденные у России деньги на Украину Vladimir Baranov/Globallook Press

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Идея потратить конфискованные у России деньги на Украину вызывает интерес в Евросоюзе из-за его накопленных задолженностей. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД.

В министерстве напомнили, что у ЕС «зашкаливают» долги, поэтому на «украинский проект» они хотят направить не свои средства, а изъятые у России доходы от активов.

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«В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный „украинский проект“, а тем более — платить еще и за американцев», — указали в МИД.

Дипломаты добавили, что инициатива растратить украденные деньги на поддержку украинского режима «соблазняет» руководство объединения.

В феврале Евросоюз одобрил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от конфискованных активов России на помощь Украине. Позже агентство Reuters сообщило, что объединение не поддержало эту инициативу.