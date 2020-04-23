МИД Украины запустил кампанию по правке «Википедии» о России

В рамках кампании планируется привлечь «как можно больше людей к наполнению „Википедии“ информацией об Украине». Речь идет как об украиноязычном сегменте онлайн-энциклопедии, так и о статьях на других языках.

На первом этапе МИД вместе с общественной организацией «Викимедиа Украина» запустит онлайн-марафон «Месяц украинской дипломатии». Весь май авторы украинской «Википедии» будут писать и править статьи о конфликте в Донбассе («российской агрессии»), интеграции республики в ЕС и НАТО, внешней политике Украины, ее деятельности в международных организациях.

Украинские дипломаты также примут участие в акции. Они опубликуют на своих сайтах информацию о политиках и общественниках, важных для Украины датах и местах. Затем эти заметки «можно будет использовать в качестве источника для статей „Википедии“».

Также сотрудники МИДа будут наполнять «Википедию» статьями об Украине на иностранных языках.

«Википедия» — крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия. Статьи там может писать любой пользователь. Перед добавлением материалы проходят премодерацию у более опытных пользователей.