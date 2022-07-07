МИД Украины заявил об отсутствии заявок на визу от россиян

Заявок на получение украинской визы за первую неделю после введения Киевом визового режима от россиян не было, но поступило около 100 звонков с просьбой разъяснить правила въезда. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было», — заявил в эфире всеукраинского телемарафона Кулеба. Его слова привело РИА «Новости».

В МИД РФ ранее заявляли агентству о получении соответствующей ноты о визовом режиме от украинских властей. Однако в министерстве отмечали, что со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Возможные ответные меры, как указано в материале, будут приниматься исходя из национальных интересов России, а также с учетом гуманитарной составляющей.