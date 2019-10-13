МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека

Информация о встрече Эрдогана с избранными в Крыму политиками «вызывает беспокойство», отметили в Киеве.

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД», — заявили в ведомстве.

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Ранее Эрдоган встретился в Анкаре с представителями парламентской делегации из России. В ее состав вошли два депутата Госдумы от Крыма — Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Политики с полуострова впервые побывали в Турции вместе с официальной российской делегацией.

В ходе официального приема Эрдоган пообщался с участниками III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

При этом в начале августа во время встречи глав Украины и Турции Эрдоган заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России и продолжает защищать права крымских татар. Турция намерена и дальше поддерживать независимость Украины