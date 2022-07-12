Решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» является неприемлемым. МИД Украины вызвал канадского посла по этому поводу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщил RT.

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — заявил он в своем Telegram-канале.

Президент Украины осудил Канаду за такое решение и заявил, что теперь Россия в самый неподходящий момент может отключить подачу газа в Европу.

Работу «Северного потока» до 21 июля приостановили для проведения техобслуживания, до этого он работал на 40% своих возможностей из-за проблем с оборудованием. Немецкая компания Siemens передала газовую турбину на ремонт в Канаду, которая в свою очередь не смогла вернуть ее из-за санкций. Однако проблему решили, и 14 июля оборудование отправят в Германию.