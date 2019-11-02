МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Ряд украинских СМИ в пятницу сообщили, что французский лидер в интервью журналу Valeurs Actuelles, рассуждая о проблеме незаконной миграции, сказал, что он, как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуара <…> вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

Во ходе дачи разъяснений посол Франции заявил, что Парижа не имеет претензий к украинским гражданам, путешествующим во Францию.

«Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — сказано в опубликованном сообщении МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что каждая из сторон подтвердила, что между Киевом и Парижем существует «полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран».