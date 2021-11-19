МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за «российского Крыма»

МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за заявления президента страны Румена Радева о принадлежности Крыма. Ведомству не понравилось, что он назвал полуостров российской территорией. В МИДе потребовали опровержения этого заявления.

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева о Крыме во время вчерашних предвыборных теледебатов. Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления», — сказано в заявлении пресс-службы украинского МИД.

В ведомстве отметили, что такое заявление президента Болгарии не способствует «развитию добрососедских отношений» стран. Кроме того, позиция Радева расходится с официальной позицией Болгарии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Радаев заявил, что Крым сейчас является частью России, во время своего выступления на теледебатах с политиком Анастасом Герджиковым 18 ноября. Он также отметил, что введение санкций против России не имеет смысла.