12 марта 2023, 16:32
МИД Украины возмутился после акций протеста в Берлине
Bild: Кулеба обиделся на немцев после протестов против поставок оружия ВСУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на поведение немцев после акций протеста против поставок оружия на баланс ВСУ. Он поделился реакцией на эти митинги в интервью немецкой газете Bild.
«Каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот», — заявил Кулеба.
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Таким образом он отреагировал на недавнюю массовую акцию протеста, которую организовали члены партии «Левые». Им удалось собрать в Берлине несколько десятков тысяч человек. Они устроили крупномасштабное шествие-манифестацию.
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Позднее немецкие депутаты из той же партии вместе с феминисткой Алисой Шварцер создали онлайн-петицию под названием «манифест за мир». Авторы проекта призвали канцлера Германии Олафа Шольца остановить поставки вооружения на баланс ВСУ. Также они попросили политика организовать переговорный процесс.
К 12 марта эту петицию подписали более 745 тысяч человек.
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