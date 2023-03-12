Мир 12 марта 2023, 16:32 МИД Украины возмутился после акций протеста в Берлине Bild: Кулеба обиделся на немцев после протестов против поставок оружия ВСУ РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на поведение немцев после акций протеста против поставок оружия на баланс ВСУ. Он поделился реакцией на эти митинги в интервью немецкой газете Bild.

«Каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот», — заявил Кулеба.

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Таким образом он отреагировал на недавнюю массовую акцию протеста, которую организовали члены партии «Левые». Им удалось собрать в Берлине несколько десятков тысяч человек. Они устроили крупномасштабное шествие-манифестацию.

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Позднее немецкие депутаты из той же партии вместе с феминисткой Алисой Шварцер создали онлайн-петицию под названием «манифест за мир». Авторы проекта призвали канцлера Германии Олафа Шольца остановить поставки вооружения на баланс ВСУ. Также они попросили политика организовать переговорный процесс.

К 12 марта эту петицию подписали более 745 тысяч человек.