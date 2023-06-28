28 июня 2023, 06:15
МИД Украины возмутило приглашение на второстепенное мероприятие саммита НАТО в Вильнюсе
Глава МИД Украины Кулеба пожаловался, что страну позвали только на совет саммита НАТО
Организаторы саммита НАТО в Вильнюсе пригласили представителей Украины только на совет — второстепенное мероприятие на полях. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался на это в интервью телеканалу CNN.
Он подтвердил, что украинская сторона получила приглашение, но не на основную программу саммита, а на заседание совета НАТО — Украина на его полях. Дмитрий Кулеба дал понять, что киевский режим рассчитывал на большее, в том числе на членство в альянсе.
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«Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации», — сказал министр.
Дмитрий Кулеба не согласился с такой позиций и заявил, что включение в НАТО принесет обратный эффект. По его мнению, у альянса есть все возможности, чтобы принять Украину. Он посоветовал «признать реальность» и пойти на этот шаг.
Министр также прокомментировал завышенные ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. По его словам, все напрасно ждут блокбастера.
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