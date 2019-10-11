МИД Украины сообщил о скором возврате задержанных под Керчью судов

Катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» / Погрануправление ФСБ по Крыму

По его словам, военные суда «будут возвращены в ближайшее время».

«Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс», — сказал глава МИД.

Министр добавил, что Украина не признает выполнение Россией решения о немедленном освобождении украинских моряков и кораблей, принятое Международным трибуналом ООН по морскому праву.

По словам Пристайко, моряки должны были вернуться на родину «давным-давно, без всякой выдачи нами желаемых российской стороной [лиц]».

Он предположил, что принятие Международным трибуналом окончательного решения по поводу конфликта может растянуться на годы.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинские суда «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», а также их экипаж, состоявший из 24 человек.

Инцидент произошел вблизи Керченского пролива, через который украинцы намеревались пройти, несмотря на запрет российской стороны. Моряков обвиняли в незаконном пересечении российской границы.

7 сентября моряки прилетели в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.