Украина обвинила Россию в нежелании расследовать дело о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе

Шесть лет назад подожгли Дом профсоюзов в Одессе. За эти годы украинская сторона так и не смогла найти виновных в гибели людей. При этом МИД страны утверждает, что именно Россия не желает выяснить все причины трагедии.

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия», — приводит «Интерфакс» заявление Министерства иностранных дел Украины.

В Киеве заверяют, что власти России якобы отказались выдать бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, который получил российский паспорт.

Еще министерство заявило, что перед обменном заключенными в 2019-м Москва «настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами».

Во время столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана в мае 2014 года погибли 48 человек, еще около 250 пострадали. Тогда многие погибшие и пострадавшие выступали против киевских властей и укрылись от радикалов в Доме профсоюзов в Одессе. Здание забросали бутылками с зажигательной смесью, в результате оно полностью сгорело.