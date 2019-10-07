МИД Украины: разведение войск в Донбассе сорвалось

Отвод вооруженных сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе не начнется до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем.

«Нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения», — объявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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В свою очередь, представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник парировал, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не требует семидневного «режима тишины». Обстрелы, по словам луганского представителя, давно стали обычной тактикой Киева, как только стороны договорятся о разведении войск. Так Украина срывает достигнутые договоренности.

Разведение сил у Петровского и Золотого являлось одним из условий организации встречи глав государств «нормандской четверки». Теперь очередное собрание в верхах оказалась под угрозой срыва. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина обеспечит разведение войск в пилотных районах Донбасса, в том числе у Петровского и Золотого.