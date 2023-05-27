Мир 27 мая 2023, 21:36 МИД Украины проверил слова представителя Китая о новых регионах России Кулеба: страны Европы не подтвердили предложение Китая оставить РФ украинские территории Соцсети

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Специальный представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй в рамках турне не призывал к признанию украинских территорий российскими. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook*.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, после выхода материала The Wall Street Journal он поговорил со своими европейскими коллегами, общавшимися с китайским послом, однако ни один из них не смог подтвердить эту информацию.

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«Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет», — отметил политик.

Кулеба также напомнил о диалоге Украина с Китаем, который будет происходить в соответствии с тремя базовыми принципами, среди которых взаимное уважение территориальной целостности.

Издание The Wall Street Journal ранее написало, что спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй призвал добиться завершения украинского конфликта с сохранением новых регионов в составе России. По словам китайского представителя, сейчас необходимо действовать быстро, чтобы конфликт не разросся до еще больших размеров.

* Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.