Мир 26 декабря 2022, 19:34 МИД Украины призвал исключить Россию из ООН вопреки уставу freepik

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Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно уставу организации, у России есть право вето в главном органе — Совете Безопасности ООН, поэтому исключить ее невозможно.

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О том, что Украина сегодня поднимет вопрос об исключении РФ из ООН и Совбеза ООН, ранее сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По мнению украинской стороны, Россия не имеет права оставаться в этих организациях.

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При этом читатели французских СМИ, где появилась информация об этом, справедливо указали на то, что украинским властям уместнее было бы думать о том, как установить мир в стране, а не «о местах в ООН». Украинские политики постоянно чего-то требуют от остального мира, и это «становится бредом», добавили французы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что США исключили бы Россию из Совбеза ООН, если бы только был способ сделать это. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над этими словами, предположив, что, если бы способ был, США и вселенную бы захватили.