Мир 15 марта 2023, 04:13 МИД Украины пригласил губернатора Флориды в Киев «Страна.ua»: МИД Украины пригласил в Киев губернатора Флориды Рона Десантиса Pxhere

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МИД Украины решил пригласить в Киев губернатора Флориды Рона Десантиса. Ранее тот заявлял, что интересы украинцев не являются национальными интересами США. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Мы приглашаем его (губернатора Флориды Рона Десантиса — прим. ред.) посетить Украину, чтобы получить более глубокое понимание <…> угроз, которые действия России представляют для интересов США», — сказал представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Рон Десантис в рамках опроса для телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США. По мнению политика, у Штатов есть много важных задач и интересов, среди которых и энергонезависимость, и укрепление боеготовности вооруженных сил, и обеспечение безопасности границ.

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Десантиса уже сейчас считают одним из главных претендентов на пост президента США, несмотря на то, что губернатор Флориды пока не объявлял о том, что будет участвовать в президентской гонке. Но, как ожидается, рано или поздно политик официально озвучит эти планы.