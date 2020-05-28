МИД Украины придумал новую должность ради России

Должность получил посол по особым поручениям Алексей Макеев. Этот пост ему доверил глава МИД Дмитрий Кулеба. Вскоре дипломат «займется координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в области санкционной политики».

«Это будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами по усилению давления на Российскую Федерацию, как государство-агрессора, за нарушение международного права и прав человека», — говорится в сообщении МИД Украины.

Украина ввела санкции после присоединения Крыма к России по результатам референдума. На Украине, в США и странах Евросоюза полуостров считают «оккупированным» и «аннексированным».