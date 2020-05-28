    28 мая 2020, 13:56

    МИД Украины придумал новую должность ради России

    Алена Макаренко

    В МИД Украины появилась новая должность — специальный представитель по вопросам санкционной политики. Она понадобилась для усиления санкционного давления на Россию. Об этом ведомство написало в Facebook, сообщил «Царьград».
    МИД Украины придумал новую должность ради России

    Должность получил посол по особым поручениям Алексей Макеев. Этот пост ему доверил глава МИД Дмитрий Кулеба. Вскоре дипломат «займется координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в области санкционной политики».

    «Это будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами по усилению давления на Российскую Федерацию, как государство-агрессора, за нарушение международного права и прав человека», — говорится в сообщении МИД Украины.

    Украина ввела санкции после присоединения Крыма к России по результатам референдума. На Украине, в США и странах Евросоюза полуостров считают «оккупированным» и «аннексированным».