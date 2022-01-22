МИД Украины потребовал публично опровергнуть слова главы ВМС Германии о Крыме

МИД Украины потребовал выступить командующего ВМС Германии с публичным опровержением слов о том, что Крым никогда не станет украинской территорией. Заявление об этом опубликовал пресс-секретарь министерства Олег Николенко.

Он указал на то, что в МИД Украины высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха сочли категорически неприемлемыми.

«Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», — написал Николенко на своей странице в Facebook.

Там же он уточнил, что МИД требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии. По его словам, слова Кая-Ахима Шенбаха подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и усилия по деэскалации ситуации в Европе.

Заявление о Крыме Кай-Ахим Шенбах сделал во время конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, сообщило РИА «Новости». Адмирал сказал, что Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины. «Это факт», — добавил он.

Крым вернулся в состав России в 2014 год после проведенного там референдума, в рамках которого 96,77% жителей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с РФ.