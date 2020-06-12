МИД Украины попросил ЕС ужесточить российские санкции
Как сообщает газета «Известия», министр обвинил Россию в нежелании выполнять договоренности «нормандской четверки» и в «оккупации» Крыма.
Помимо этого Кулеба остался недоволен тем, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили российские паспорта. По словам главы МИД, на данных территориях отсутствуют наблюдатели международных организаций.
«Для того чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма», — подчеркнул Кулеба.
Ранее глава МИД Украины заявил о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР. По его ожиданиям, это произойдет после того, как Киев установит контроль на территории Донбасса.