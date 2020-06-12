МИД Украины попросил ЕС ужесточить российские санкции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Евросоюзу в ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП). Он попросил усилить политическое, военное и санкционное давление на Россию.

Как сообщает газета «Известия», министр обвинил Россию в нежелании выполнять договоренности «нормандской четверки» и в «оккупации» Крыма.

Помимо этого Кулеба остался недоволен тем, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили российские паспорта. По словам главы МИД, на данных территориях отсутствуют наблюдатели международных организаций.

«Для того чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма», — подчеркнул Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявил о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР. По его ожиданиям, это произойдет после того, как Киев установит контроль на территории Донбасса.