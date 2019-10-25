МИД Украины подготовился к переговорам о «возвращении» Крыма

В документе говорится о том, что Киев готов провести переговоры в рамках нормандского саммита, а также любом ином формате, который позволит достичь поставленной цели.

Госдума прокомментировала слова Зеленского о «нормандской четверке» Подробнее

«В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму», — сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Член Совфеда России Франц Клинцевич заявил, что восстановление суверенитета Украины над полуостровом Крым нереально.

«Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда», — написал он на своей странице в Facebook.

Коллега Клинцевича Сергей Цеков, член комитета по международным делам, представил возможными переговоры по Крыму, если Киев примет как данность российский статус территории. Он назвал формулировки МИД Украины «не более чем штампами» и добавил, что Незалежной уже давно пора смириться с тем, что полуостров входит в состав своей исторической родины, то есть России.

«Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало. Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее», — прокомментировала заявление украинского МИД замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.