МИД Украины озвучил дату визита Зеленского в Штаты

Пристайко рассказал, что Зеленский получил от США письменное приглашение прибыть с визитом в Штаты, чтобы встретиться с американским правительством и хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

«В США, вы знаете, мы едем 23 сентября», — цитируют украинского дипломата «Известия».

При этом он не обозначил, когда именно состоится встреча президентов. Министр заверил, что это станет известно в ближайшем будущем.