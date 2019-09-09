МИД Украины озвучил дату визита Зеленского в Штаты
Глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко уточнил, что 23 сентября начнется визит лидера Незалежной Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом сообщил ТАСС.
Пристайко рассказал, что Зеленский получил от США письменное приглашение прибыть с визитом в Штаты, чтобы встретиться с американским правительством и хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
«В США, вы знаете, мы едем 23 сентября», — цитируют украинского дипломата «Известия».
При этом он не обозначил, когда именно состоится встреча президентов. Министр заверил, что это станет известно в ближайшем будущем.