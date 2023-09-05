Мир 05 сентября 2023, 01:25 МИД Украины отказался смягчать позицию по зерновой сделке вопреки призыву Эрдогана Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет смягчать позицию по зерновой сделке

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Украинская сторона не пойдет на уступки для возобновления зернового соглашения, о которых говорил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

«Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», — заявил он.

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Министр отметил, что дипломаты Украины общались с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Во время диалога украинские представители «четко все разъяснили». Теперь Киев ждет подробностей переговоров лидеров России и Турции и готов отстаивать свои принципиальные позиции, включая призыв к санкционному давлению на РФ.

По итогам встречи с российским коллегой Эрдоган заявил, что не нашел эффективных альтернатив зерновой сделке. Он отметил, что во время встречи лидеры обоих государств уделили особое внимание активизации соглашения.