МИД Украины опроверг слова своего дипломата о захваченном в Афганистане самолете

МИД Украины опроверг сообщения о захваченном в Афганистане украинском самолете. Об этом написало агентство «Интерфакс-Украина».

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, вернулись на Украину, с ними все хорошо. По его словам, пока состоялось три эвакуационных рейса, благодаря которым вывезли 256 человек.

Во вторник СМИ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина написали, что 17 августа неизвестные якобы захватили украинский самолет, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины. Сообщалось, что на нем вывезли других пассажиров в Иран.

Николаенко напомнил, что в аэропорте Кабула творится хаос и люди пытаются уцепиться за любую возможность покинуть страну. Он добавил, что МИД Украины остается на связи с украинцами, которые находятся в Афганистане. Дипломаты прорабатывают возможные безопасные пути их эвакуации.