МИД Украины опротестовал признание Россией транспортных документов жителей Донбасса

Украинский МИД направил России ноту протеста в связи с внесением изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ведомство призвало отменить поправки к закону.

На сайте ведомства сказано, что Киев не признает указы РФ о признании документов жителей Донбасса и об упрощенном порядке представления им российского гражданства.

«В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призываем наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе, санкционного», — говорится в заявлении.

Изменения в указ 2017 года «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» президент России Владимир Путин внес 4 ноября. Теперь в России будут признавать выданные на территории ДНР и ЛНР документы и знаки независимо от гражданства их владельца.

С момента подписания указа об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР весной 2019 года, этим правом воспользовались более 170 тысяч жителей непризнанных республик.